Молодежная хоккейная команда «Арктика» проведет серию домашних игр

Соревнования сезона стартуют 7 ноября. Фото: gov-murman.ru

В ноябре в Мурманской области пройдет серия чемпионатов и первенств по таким видам спорта, как баскетбол, самбо, футбол, рукопашный бой, настольный теннис, карате, тайский бокс, восточное боевое единоборство, практическая стрельба и хоккей.

Также состоятся соревнования по художественной гимнастике, дзюдо, лыжным гонкам и биатлону, судомодельному спорту. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья состоится фестиваль «Объединенный спорт».

- В ноябре поклонники хоккея смогут стать гостями домашних игр молодежной хоккейной команды «Арктика», которые пройдут в Мурманске, - сообщила министр спорта Светлана Наумова.

Команды встретятся 11-12 ноября в Ледовом дворце Мурманска. Соперником «Арктики» станет молодежная хоккейная команда «Ямал» из Салехарда. В текущем сезоне «Арктику» ожидает 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад».

- Также болельщики хоккейного клуба «Мурман» смогут поддержать любимую команду в серии домашних игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2021/2022, – уточнила Светлана Наумова.

Соревнования сезона стартуют 7 ноября. Первые домашние игры хоккейного клуба «Мурман» запланированы на 27 и 30 ноября. 27 ноября на стадионе «Строитель» наша команда сразится с хоккейным клубом «Волга» (Ульяновск), а 30 ноября их соперником станет хоккейный клуб «Старт» (Нижний Новгород).

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