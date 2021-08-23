Новым главой Мурманска стал Михаил Белошеев

Андрей Сысоев остается депутатом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 августа состоялось внеочередное 27-е заседание Совета депутатов Мурманска. Вопросов в повестке было всего два: отставка главы Мурманска Андрея Сысоева и избрание нового главы города.

Депутаты почти единогласно проголосовали за отставку Андрея Ивановича. Нового главу Мурманска, по правилам выбирают среди парламентариев. Тамара Прямикова, которая в свое время стала первой женщиной-мэром Мурманска, выдвинула единственную кандидатуру - заместителя председателя горсовета Михаила Белошеева.

После тайного голосования депутатов было оглашено, что Михаил Белошеев стал новым главой Мурманска. В должности он будет до конца действия полномочий этого Совета депутатов. Горсовет избирается на пять лет, выборы прошли в 2019 году.

Андрей Сысоев остается депутатом.

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