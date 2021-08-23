Андрей Сысоев рассказал о результатах проверки недвижимости в Латвии его бывшей жены

Андрея Ивановича обвинили в том, что он скрывал дом в Латвии и не указывал в своих декларациях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На внеочередном заседании депутатов горсовета Мурманска 23 августа состоялась отставка главы Мурманска Андрея Сысоева. Свое решение он комментировать более чем ранее не стал, но высказался по поводу скандала с недвижимостью в Латвии, записанной на бывшую супругу.

Напомним: Андрея Ивановича обвинили в том, что он скрывал дом в Латвии и не указывал в своих декларациях.

- Мне часто задают вопросы по поводу ситуации с недвижимостью моей бывшей жены. Могу сказать: все проверки закончены силовыми структурами и контролирующими органами. Ни одного вопроса по поводу латвийской недвижимости ко мне нет. Вся эта история была заранее спланированной провокацией, - отметил Андрей Сысоев перед депутатами.

Ранее проверку по дому в Латвии поручил провести губернатор.

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