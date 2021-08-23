Совет депутатов Мурманска проголосовал за отставку Андрея Сысоева

Депутаты почти единогласно проголосовали за отставку Андрея Ивановича, прений по данному вопросу не было. Фото: Администрация города Мурманска Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 августа состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска, на котором главным вопросом небольшой повестки дня была отставка главы областного центра Андрея Сысоева. О ней он объявил еще 10 числа.

- В течение девяти лет я руководил администрацией города-героя Мурманска, с октября 2019 года вы единогласно избрали меня главой муниципального образования и доверили руководство Советом депутатов. Спасибо вам за это! Время движется вперед, развивается наш город, появляются новые задачи и вызовы, требующие нестандартных решений, консолидации сил и ресурсов, - зачитал глава Мурманска свое заявление, которое опубликовал еще две недели назад.

Депутаты почти единогласно проголосовали за отставку Андрея Ивановича, прений по данному вопросу не было.

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