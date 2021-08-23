Студенты смогут заселиться в общежития в Мурманской области по ПЦР-тесту

Губернатор порекомендовал учащимся колледжей и университетов вакцинироваться от ковида. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, как студентов будут заселять в общежития, учитывая, что коронавирус все еще не утихает, а прививка есть не у всех.

- Студенты смогут заселиться с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным, не ранее, чем за 72 часа, - сообщил глава региона.

Также губернатор порекомендовал учащимся колледжей и университетов вакцинироваться от ковида, если еще не успели этого сделать.

Напомним: в Мурманской области школьные линейки пройдут с коронавирусными ограничениями. 1 сентября мероприятия пройдут в очном формате.

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