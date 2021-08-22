Микрорайон Роста в Мурманске раскрасят новыми муралами и подсветят огнями

На фасаде жилого дома появится изображение торпедного катера. Фото: Евгений Никора

Старейший микрорайон Мурманска Росту ждет обновление. В ближайшее время там появится новый мурал "Возвращение". На нем будет изображен торпедный катер ТКА-12, а нарисует его мурманский художник Илья Байдаковский.

- После Великой Отечественной войны катер был установлен в микрорайоне Роста, но потом, в 1983 году, его перевезли в Североморск, - рассказал на своей странице глава муниципалитета Евгений Никора.

Более того, к Новому году Росту планируют украсить огнями - площадь перед кинотеатром "Аврора", сквер на улице Сафонова, площадь на улице Торцева.

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