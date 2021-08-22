По дороге в Териберку водители чудом избежали лобового столкновения

Автору видео удалось избежать лобового столкновения. Фото: скриншот

В сети активно обсуждают видео с регистратора. На Серебрянской дороге водители чудом избежали лобового столкновения.

На записи видно, как из-за поворота по "встречке" выскакивает другой автомобиль. По всей видимости, водитель совершал обгон, но не рассчитал угол поворота, подъем и движение машин. Автору видео удалось увернуться и тем самым спасти не только себя и водителя на "встречке", но и другие машины, двигавшиеся во встречном направлении. Возможный виновник ДТП сам съехал на обочину.

- Обгоняйте только убедившись в безопасности маневра! Серебрянка, - написал автор видео Сергей Левчук в группе "ДТП ЧП Мурманск".

От себя добавим, что движение по Серебрянке в эти дни в связи с проведением фестиваля настолько интенсивное, что нужно быть многократно внимательнее.

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