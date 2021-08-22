Дьявольское число: в Мурманской области с начала эпидемии зарегистрировано 66 666 заболевших

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 66 666 заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 августа 2021 года - 1750 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 230 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 183 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 66 666 человека. Больше всего инфицированных в Мурманске (+181, всего 33 228), Североморске (+17, всего 5970) и Кандалакшском районе (+19, всего 4555).

Выздоровели 52 486 пациентов, на лечении остаются 12 430 человек.

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