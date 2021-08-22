В Териберке 23 августа на море поднимутся волны

При высоте выше 1,5 метра ограничивается выход в море маломерных судов Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕДДС Кольского района предупреждает, что на Баренцевом море 23 августа будут наблюдаться сложные погодные условия. Задует северо-восточный, северный ветер 8-13 м/с, на востоке в порывах 15-17 м/с.

- Временами пройдет дождь, местами появится дымка. Видимость хорошая, в дожде 2-4 км, в дымке 1-2 км, - сообщает группа "Кольский район".

В Териберке высота волны 1,2 метра, в Ура-Губе 1,5, в дальних Зеленцах и на острове Большой Олений 2,5 метра. Маломерным судам выход в море ограничивают при высоте волны выше 1,5 метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске после вмешательства прокуратуры отремонтируют общежитие железнодорожников. В фундаменте и на фасаде дома обнаружили трещины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru