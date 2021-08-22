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Общество22 августа 2021 12:53

В Кировске бездомные собаки напали на девочку

Оказавшиеся рядом люди помогли отбить ее от стаи
Вера СЛОНСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
От собак девочка спряталась под машиной

От собак девочка спряталась под машиной

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

19 августа в Кировске произошла неприятная история. Очевидцы рассказывают, что на улице 50 лет Октября на лестнице, ведущей к дому №3 стая собак напала на маленькую девочку. Девочка от испуга спряталась под машину. Водитель автомобиля стал сигналить, еще двое мужчин кричали и хлопали, чтобы отогнать собак. Когда девочку достали, ее успокоили и проводили домой.

- Я не понимаю откуда столько бездомных псов!? У меня дочь 7 лет! Мне страшно!, - пишет очевидец события, пожелавший остаться неизвестным.

Читатели, как обычно, разделились на два лагеря. Кто-то высказывался против людей, что заводят собак, а потом выбрасывают на улицу, А кто-то считал, что это типичный собаконенавистнический пост, чтобы заставить город уничтожить бездомных собак.

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