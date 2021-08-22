В Кировске бездомные собаки напали на девочку

От собак девочка спряталась под машиной Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

19 августа в Кировске произошла неприятная история. Очевидцы рассказывают, что на улице 50 лет Октября на лестнице, ведущей к дому №3 стая собак напала на маленькую девочку. Девочка от испуга спряталась под машину. Водитель автомобиля стал сигналить, еще двое мужчин кричали и хлопали, чтобы отогнать собак. Когда девочку достали, ее успокоили и проводили домой.

- Я не понимаю откуда столько бездомных псов!? У меня дочь 7 лет! Мне страшно!, - пишет очевидец события, пожелавший остаться неизвестным.

Читатели, как обычно, разделились на два лагеря. Кто-то высказывался против людей, что заводят собак, а потом выбрасывают на улицу, А кто-то считал, что это типичный собаконенавистнический пост, чтобы заставить город уничтожить бездомных собак.

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