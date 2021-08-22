Интернет-мошенники обманули северян в Умбе и Кандалакше

Северяне все чаше попадаются на уловки мошенников в интернете Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Северяне продолжают попадаться на уловки мошенников в интернете. Так, молодой человек из Умбы попытался купить электросинтезатор, нашел подходящее объявление, связался с продавцом, получил фотографии товара, и перечислил 15 рублей продавцу, но товар так и не получил. Объявление с сайта сняли, продавец на контакт не вышел.

Другая жительница Умбы попыталась сдать свой дом в аренду. С ней связался потенциальный арендодатель и попросил ее ввести данные карты на сайте, чтобы перевести деньги, после нескольких якобы "неудачных" попыток перевода, ей предложили ввести данные карты ее друга. В общей сумме у них таких образом украли 14 000 рублей.

Жительница Кандалакши попыталась купить породистого щенка через интернет, но также как с предыдущими людьми стала жертвой обмана и потеряла 15 тысяч рублей.

- В беседе с правоохранителями потерпевшие сообщили, что неоднократно слышали о таком способе обмана, но не могли предположить, что тоже станут жертвами мошенников. По фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. В ходе расследования уже установлено, что номера мобильных телефонов злоумышленников зарегистрированы в Рязанской области и Приморском крае, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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