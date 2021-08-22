Сотрудники полиции оказали мужчине первую медицинскую помощь в Мурманске

Два молодых человека вызвали скорую, полиция охраняла до приезда врачей. Фото: "ДТП ЧП Мурманск"
Вчера, 21 августа, в районе дома 27 по ул. Зои Космодемьянской в Мурманске мужчине стало плохо. Очевидцы сообщают, что он без без признаков опьянения. До приезда скорой первую медицинскую помощь ему оказали сотрудники полиции.
- От имени группы хотим выразить благодарность двум сотрудникам полиции, которые до приезда скорой оказали первую помощь мужчине, - пишет администрация группы "ДТП ЧП Мурманск".
Читатели группы поделились более полной информаций. Оказывается, мужчина потерял сознание и удалится об "пенек", которые устанавливают во дворах, чтобы машины не парковались. Сразу рядом с ним оказались два молодых человека - они помогли ему подняться, вызвали скорую и подали салфетки. Потом подъехала полиция, которая охраняла его до приезда скорой.
- Страшное дело, когда упадёшь на улице без сознания.. Пьяный, трезвый - не суть… Ценой человеческого равнодушия может стать чья-то жизнь…, - пишет Иван Кондрашов.
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