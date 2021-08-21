Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 августа 2021 года составило 1742 человека

За последние сутки от коронавируса умерли 9 жителей Мурманской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 августа 2021 года - 1742 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 230 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 181 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 66 483 человека. Больше всего инфицированных в Мурманске (+64, всего 33160), Североморске (+20, всего 5933) и Кандалакшском районе (+13, всего 4536).

Выздоровели 52 411 пациентов, на лечении остаются 12 330 человек.

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