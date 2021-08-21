Туриндустрия Мурманской области заработала 5 миллиардов рублей за два года

На туристах Мурманская область заработала 5 млрд за 2 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

VI международный арктический фестиваль «Териберка», который прямо сейчас проходит в поморском селе, стартовал с деловой программы. На тематической площадке «Диалоги» спикеры обсудили, как развивается туризм в Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что для региона в последние годы туризм стал полноценной отраслью экономики.

- За последние два года, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, наша туристическая индустрия заработала 5 миллиардов рублей. Это значит, что мы правильно движемся вперед. Туризм безусловно является одним из драйверов развития области, - отметил глава региона.

По его словам, поток путешественников, которые хотят посмотреть на северные красоты, не остановился, даже несмотря на пандемию.

В свою очередь глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова онлайн поздравила участников и гостей с открытием фестиваля.

- Териберка стала центром притяжения и настоящим туристическим кластером Русского Севера. Уверена, что нынешний фестиваль станет достойным продолжением усилий региональных властей, направленных на развитие рекреационного потенциала Кольского полуострова, - сказала Мария Захарова.

Помимо дискуссий и деловых встреч, гостей фестиваля ждет обширная культурно-развлекательная программа – концерты, конкурсы, мастер-классы, морские активности.

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