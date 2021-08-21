МЧС: пассажиры сгоревшего в Мурманске автобуса выбрались самостоятельно

Автобус №106 полностью выгорел. Фото: МЧС по Мурманской области

Днем 21 августа в Мурманске прямо на дороге сгорел автобус - он ехал из пригорода. Пожар случился на проспекте Кольский после стелы на южном въезде в город. ЧП прокомментировали в МЧС региона.

- В районе остановки «Фадеев Ручей» произошло возгорание рейсового автобуса № 106. Погибших, пострадавших нет. Водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались, - уточнили в МЧС.

Автобус выгорел полностью, восстановлению он не подлежит.

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