Краб Юра стал одним из участников фестиваля "Териберка"

Краб Юрий стал живым символом Мурманской области, когда его привезли на Петербургский международный экономический форум-2021 вместе с делегацией из региона. Там он даже предсказывал результаты хоккейных матчей, правда, ошибочно.

После ПМЭФ его увезли домой, пообещав построить дом в Териберке. В село он и правда попал, однако ненадолго. Сейчас он принимает участие в VI международном арктическом фестивале «Териберка».

- Уже сейчас Юрий находится в аквариуме одного из ресторанов. В ходе фестиваля с ним сможет сфотографироваться любой желающий посетитель заведения. По утверждениям участников ПМЭФ-2021, фото с крабом приносит удачу. По окончании «Териберки» Юрий будет выпущен в родную стихию, - сообщили региональные власти.

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