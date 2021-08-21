181 человек в Мурманской области заразился коронавирусом за сутки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области постепенно снижается число заболевших коронавирусом. По данным федеральной статистики на 21 августа, за последние сутки в регионе диагноз COVID-19 поставили 181 человеку.
Еще 9 человек умерли от ковида. Обстановку с коронавирусом в регионе специалисты называют напряженной. Осенью пройдет новая волна исследования на популяционный иммунитет.
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