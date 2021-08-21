В Апатитах перевернулся мотоциклист

Мужчина после заезда на мотоцикле попал в реанимацию.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
20 августа в Апатитах произошло ДТП с участием мотоциклиста. Байк перевернулся у дома №1 на улице Сосновой.
- Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП. В 21.51 на пульт дежурной службы «01» поступила информация, что произошло опрокидывание мотоцикла. Один человек передан бригаде скорой медицинской помощи. Спасателями проводилась работа по осмотру места ДТП, обеспечению безопасности, сбору данных, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Как уточнили в ГИБДД, мужчина находится в реанимации - во время поездки на нем не было шлема.
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