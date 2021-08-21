Жителей Мурманска предупреждают о сходе штукатурки и кирпичей на голову

Предупреждающие таблички появились в центре Мурманска. Фото: Роман Глек

На многих домах можно заметить надписи, предупреждающие о том, что с крыши могут сойти снег и наледь. Информация не лишняя, так как и на головы северянам, и на припаркованные рядом со зданиями машины летят сосульки.

А теперь в Мурманске заметили другие таблички - о возможном сходе элементов фасада, в том числе кирпичей и элементов фасада. Такое предупреждение заметили на доме №7 улицы Володарского. Фотография таблички появилась в группе "Мурманск".

К слову, случаи, когда куски дома падали чуть не на прохожих, уже были. Причем речь идет и о старых домах, и о недавно отремонтированных.

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