Погода в Мурманске на 21, 22 августа 2021 года: дожди и прохлада

21 августа будет облачная погода, временами дождь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных Мурманскую область, не считая ее южной части, ждет похолодание. Будут ли еще теплые деньки в этом сезоне - не известно. Остается только надеяться.

21 августа будет облачная погода, временами дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +8+13 градусов, на юге области до +18.

- Кольский полуостров будет находиться под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Европейской частью России и в Баренцевом море. Ветер в нашем регионе отвернет к северным румбам, начнется приток холодных арктических воздушных масс, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

22 августа температура воздуха днем будет не выше +11 градусов.

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