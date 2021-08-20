В Мурманске собираются оборудовать арктический пляж

Если план утвердят, то Центр городского развития планирует провести обсуждение с жителями города концепции и наполнения территории. Фото: Правительство Мурманской области

На пустыре возле автомобильного рынка в Мурманске, что базируется вдоль Прибрежной дороги уже более 30 лет, региональные власти решили оборудовать арктический пляж.

- Архитекторы АНО «Центр городского развития Мурманской области» подготовили визуализацию и поэтапный план по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажным работам по объекту «Арктический пляж», - сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

Если план утвердят, то Центр городского развития планирует провести обсуждение с жителями города концепции и наполнения территории.

Напомним: центральную площадь Мурманска хотят сделать абсолютно пешеходной. Конкурс на лучшую концепцию благоустройства Пяти Углов и двух улиц завершился.

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