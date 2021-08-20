Пропавшего 89-летнего мужчину из Полярных Зорь нашли мертвым

О том, что пенсионер погиб, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Мурманской области. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманской области завершены поиски 89-летнего Алексея Хлыбова. Напомним: пожилого мужчину искали с 17 июля. К сожалению, спустя месяц северянина нашли мертвым.

О том, что пенсионер погиб, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Мурманской области.

Как уточнила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович, следователи по данному факту проводят процессуальную проверку.

Напомним: к поискам пропавшей в районе Щукозера пенсионерки привлекли военнослужащих. Женщину ищут 38 человек.