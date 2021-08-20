Звезда "Домашнего ареста" и "Брата 2" побывал в Териберке

В Заполярье его привела работа над фильмом "Три минуты молчания", где он играет одну из главных ролей. Но помимо этого он успевает и наслаждаться красотой Заполярья.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманскую область приехал актер Александр Робак, известный по ролях в фильмах и сериалах "Домашний арест", "Брат 2", "Географ глобус пропил", "Елки", "Война семей" и другим.
В Заполярье его привела работа над фильмом "Три минуты молчания", где он играет одну из главных ролей. Но помимо этого он успевает и наслаждаться красотой Заполярья.
Так, Александр Робак побывал в Териберке и поделился кадрами в своем Instagram.
Напомним: недавно в рыболовный магазин Мурманска тоже заглянули известные актеры. А звезда "Уральских пельменей" посетила саамскую деревню.
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