Звезда "Домашнего ареста" и "Брата 2" побывал в Териберке

В Заполярье его привела работа над фильмом "Три минуты молчания", где он играет одну из главных ролей. Но помимо этого он успевает и наслаждаться красотой Заполярья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманскую область приехал актер Александр Робак, известный по ролях в фильмах и сериалах "Домашний арест", "Брат 2", "Географ глобус пропил", "Елки", "Война семей" и другим.

В Заполярье его привела работа над фильмом "Три минуты молчания", где он играет одну из главных ролей. Но помимо этого он успевает и наслаждаться красотой Заполярья.

Так, Александр Робак побывал в Териберке и поделился кадрами в своем Instagram.

Напомним: недавно в рыболовный магазин Мурманска тоже заглянули известные актеры. А звезда "Уральских пельменей" посетила саамскую деревню.

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