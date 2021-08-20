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Дом. Семья20 августа 2021 16:10

В Кандалакшском заповеднике в фотоловушку попал красавец лось

Рогатый подошел близко к камере
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Не найдя для себя ничего интересного, рогатый отвернулся и отправился дальше по своим делам. Фото: Скриншот видео

Не найдя для себя ничего интересного, рогатый отвернулся и отправился дальше по своим делам. Фото: Скриншот видео

В фотоловушку, установленную госинспектором Кандалакшского заповедника Василием Вощиковым, попал лесной великан. Красавец лось бродил по лесу в поисках пропитания и подошел близко к камере, видимо, заметив, что его снимают.

Не найдя для себя ничего интересного, рогатый отвернулся и отправился дальше по своим делам.

Напомним: недавно лося заметили в Коле. Сохатый бегал по улицам города ночью и попал на камеры видеонаблюдения. А еще там повстречали американскую норку.

В фотоловушку Кандалакшского заповедника угодил красавец-лось
Видео: ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

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