В Кандалакшском заповеднике в фотоловушку попал красавец лось

Не найдя для себя ничего интересного, рогатый отвернулся и отправился дальше по своим делам. Фото: Скриншот видео

В фотоловушку, установленную госинспектором Кандалакшского заповедника Василием Вощиковым, попал лесной великан. Красавец лось бродил по лесу в поисках пропитания и подошел близко к камере, видимо, заметив, что его снимают.

Не найдя для себя ничего интересного, рогатый отвернулся и отправился дальше по своим делам.

Напомним: недавно лося заметили в Коле. Сохатый бегал по улицам города ночью и попал на камеры видеонаблюдения. А еще там повстречали американскую норку.

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