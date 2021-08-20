Лестницу на улице Карла Маркса в Мурманске готовят к обновлению

Работы пока замерли. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Лестницу на подъеме по улице Карла Маркса в Мурманске наконец-то приведут в порядок. По воспоминаниям старожилов, последний раз ее ремонтировали около двадцати лет назад. Иначе не объяснить плачевное состояние ступенек, остатки плитки и заржавевшие рельсы для колясок.

Изначально лестницу сделали для удобства мамочек с колясками, которые пешком ходили в детскую поликлинику на улице Папанина во времена сложностей с такси и личным транспортом. Годы шли, лестница разрушалась, а по "убитым" ступеням поднимать коляску - то еще испытание.

- Я по этой лестнице с сыном ходила в бассейн, - рассказывает редакции "КП"-Мурманск" читательница Мария. - Коляску поднять было нереально! Там и инвалидам проехать невозможно.

Сейчас в районе лестницы появились рабочие, часть ее обнесли заградительной лентой, но на этом работы пока замерли. Мурманчане в ожидании, когда же ее начнут ремонтировать.

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