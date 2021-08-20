Двое жителей Оленегорска отдали мошенникам почти полтора миллиона рублей

Доверчивые северяне обратились в дежурную часть полиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

84-летняя пенсионерка и 22-летний парень из Оленегорска отдали мошенникам порядка 1,4 миллиона рублей.

Доверчивые северяне обратились в дежурную часть полиции. 84-летняя жительница Оленегорска рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

– Собеседник сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги. Он убедил женщину перевести накопления на «специальные безопасные счета». Испугавшись, пенсионерка сняла со своего счета в банке все деньги с продажи квартиры, свыше 778 тысяч рублей, и перевела их на указанные счета, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Похожий случай произошел и с молодым человеком. Ему «сотрудник службы безопасности банка» сообщил о якобы оформляемом на его имя кредите в полмиллиона рублей. Оленегорцу порекомендовали оформить кредит самому, чтобы предотвратить эти действия, а после перевести деньги в банк на «безопасный» счет. 22-летний северянин, не видя подвоха, именно так и поступил.

Сейчас по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что многочисленные номера телефонов, с которых злоумышленники выходили на связь, зарегистрированы в Москве.

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