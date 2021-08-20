Житель Апатитов в подъезде напал на женщину и ограбил ее

Полицейские нашли и задержали неоднократно судимого за кражи 31-летнего жителя Апатитов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Апатитов обратилась 26-летняя местная жительница, рассказав, что ее ограбили в подъезде собственного дома на улице Зиновьева.

Утром женщина поссорилась с мужем и вышла из дома. На улице к ней подошел незнакомец и стал расспрашивать, почему она расстроена. Северянка сказала, что ей пора домой, и зашла в подъезд.

- Следом за ней направился новый знакомый и сзади напал на нее, при этом закрыв ей рот своей рукой. Злоумышленник выхватил сумку с деньгами и документами и скрылся с похищенным, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские нашли и задержали неоднократно судимого за кражи 31-летнего жителя Апатитов. Мужчина успел потратить деньги на собственные нужды, а сумку выбросил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия". Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, на данный момент он заключен под стражу.

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