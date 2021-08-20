Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16.3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 августа 2021 14:03

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 августа 2021 года составило 1733 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выздоровели 52 337 пациентов, на лечении остаются 12 232 человека.

Выздоровели 52 337 пациентов, на лечении остаются 12 232 человека.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 августа 2021 года - 1733 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 230 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 185 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 66 302 человека. Больше всего инфицированных в Мурманске (+78, всего 33096), Североморске (+19, всего 5933) и Кандалакшском районе (+24, всего 4523).

Выздоровели 52 337 пациентов, на лечении остаются 12 232 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области пройдут исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу. Ситуация по ковиду остается напряженной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru