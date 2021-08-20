Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 августа 2021 года составило 1733 человека

Выздоровели 52 337 пациентов, на лечении остаются 12 232 человека.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 августа 2021 года - 1733 человека. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.
Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 230 умерших на 100 тысяч населения.
За последний день выявили 185 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 66 302 человека. Больше всего инфицированных в Мурманске (+78, всего 33096), Североморске (+19, всего 5933) и Кандалакшском районе (+24, всего 4523).
Выздоровели 52 337 пациентов, на лечении остаются 12 232 человека.
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