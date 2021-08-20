В Кольском районе спасли заблудившихся женщину и ее дочь

Медицинская помощь северянам не потребовалась. Фото: Северо-Западный РПСО / vk.com/szrpso

Минувшим вечером спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра выезжали в Кольский район. В лесу искали заплутавших женщину и ее дочь.

- В 20.09 18 августа поступила информация, что возле автодороги на станции Пяйве в лесном массиве заблудились два человека - женщина и ее дочь. Связь имеется, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Прибыв к предполагаемому месту нахождения потерявшихся, спасатели отыскали их и вывели из леса к личному автомобилю. Медицинская помощь северянкам не потребовалась.

Напомним: к поискам пропавшей в районе Щукозера пенсионерки привлекли военнослужащих. Женщину ищут 38 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски 11-летней девочки из Мурманска. Лену Юдину искали сутки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru