Работник Кольской АЭС стал победителем крупнейшего спортивно-туристического забега Valday Ultra Trail-2021 на дистанции 55 км

Более тысячи участников забега соревновались на различных дистанциях, от 5 до 105 км, с перепадом высот от 200 до 1020 метров. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Инженер электрического цеха Кольской АЭС Денис Колованов стал победителем на дистанции 55 км ежегодного спортивно-туристического забега Valday Ultra Trail-2021, который состоялся 15 августа в Новгородской области.

Более тысячи участников забега соревновались на различных дистанциях, от 5 до 105 км, с перепадом высот от 200 до 1020 метров. Забег проходил на территории Валдайского Национального парка через подвесной мост над рекой Полометь, бобровую запруду и 25-метровую обзорную вышку на горе Рыжоха. Большая Валдайская тропа - самая протяжённая на Северо-Западе России.

Ультрамарафон "Valday Ultra Trail" проводится организационным комитетом соревнований «Иверская Миля» при поддержке администрации Валдайского муниципального района.

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