В Оленегорском районе ввели запрет на охоту из-за зараженных медведей

Запрет позволит не допустить распространение очагов трихинеллеза в общедоступных охотничьих угодьях Оленегорского района. Фото: Артур Федоров

В районе Оленегорска запретили любительскую и спортивную охоту. Это связано с тем, что специалисты Государственной ветеринарной службы Мурманской области нашли личинки трихинеллеза в мясе медведя. Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписано и опубликовано.

Трихинеллез – паразитарная болезнь человека и животных, вызываемая паразитированием трихинелл, личинки которых мигрируют в поперечнополосатые мышцы и там инкапсулируются. Трихинеллезом болеют как домашние животные (свиньи), так и дикие (медведи, кабаны, барсуки). Человек заражается при употреблении в пищу зараженного мяса, что особенно часто бывает у охотников и в личных подсобных хозяйствах.

- У человека трихинеллез протекает тяжело. Основными клиническими признаками являются: лихорадка, которая может длиться от 1 до 6 недель, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, различные высыпания на коже. При тяжелом течении болезни боли в мышцах могут принимать генерализованный характер, что ведет к полной обездвиженности больного и даже летальному исходу, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Запрет позволит не допустить распространения очагов трихинеллеза в общедоступных охотничьих угодьях Оленегорского района.

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