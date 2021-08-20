В Мурманске пропала 33-летняя женщина в черном костюме

Ирину ищут уже больше недели. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропала 33-летняя местная жительница Ирина Лиморенко. Женщина ушла из дома (улица Лобова, 19) 11 августа и с тех пор не известно, где она находится.

На момент исчезновения северянка была одета черный спортивный костюм с белыми надписями.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей северянке, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: к поискам пропавшей в районе Щукозера пенсионерки привлекли военнослужащих. Женщину ищут 38 человек.

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