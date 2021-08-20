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Происшествия20 августа 2021 11:30

В Мурманске задержали за мошенничество бывшего заместителя начальника отдела полиции

Мужчина хотел присвоить себе чужую Toyota Hilux
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фото: Скриншот видео

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Фото: Скриншот видео

Следователи задержали 42-летнего бывшего замначальника отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску. Мужчину, который был уволен из органов внутренних дел, отправили под домашний арест на два месяца.

По версии следствия, бывший сотрудник полиции причастен к совершению преступления, по части 3 ст. 30, части 3 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору".

В 2016 году на стоянку отдела полиции поместили автомобиль марки Toyota Hilux. В 2020 году указанный сотрудник полиции сговорился со знакомым мурманчанином, чтобы похитить изъятую машину. Документы были сфальсифицированы – в них внесли сведения о том, что машина якобы бесхозная.

- Соучастник сотрудника полиции обратился в суд с заявлением об обращении автомобиля в свою собственность. Довести свой преступный умысел до конца мужчинам не удалось по не зависящим от них обстоятельствам, данный факт выявлен сотрудниками собственной безопасности регионального УМВД России, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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