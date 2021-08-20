К поискам пропавшей в районе Щукозера пенсионерки привлекли военнослужащих

Уже обследовано более 15 квадратных километров. Фото: vk.com/murmanspas51

К поискам пропавшей 84-летней Венеры Шугаповой, которая ушла в лес собирать грибы в районе Щукозера и не вернулась домой, привлекли военнослужащих и технику Северного флота. Женщина потерялась 18 августа.

- В ходе проведения поисково-спасательных работ обследовано более 15 квадратных километров. Всего привлечено: 38 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России – 20 человек, 5 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Северян просят относится к походам в лес со всей ответственностью. Перед выходом не забывать полностью зарядить телефон, взять с собой спички или зажигалку, сменную одежду, небольшой запас калорийной еды, желательно иметь с собой компас и заряженный портативный аккумулятор для телефона.

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