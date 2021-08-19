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Происшествия19 августа 2021 17:45

Северянка украла у жителя Мурмашей медали

Женщина успела их продать и потратить деньги
Татьяна ЖДАНОВА
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Женщине грозит лишение свободы на срок до трех месяцев, штраф или исправительные работы на срок до одного года.

Женщине грозит лишение свободы на срок до трех месяцев, штраф или исправительные работы на срок до одного года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Северянка украла у жителя Мурмашей медали, доставшиеся ему от матери.

Так, в полицию обратился 56-летний житель поселка Мурмаши. Он рассказал, что стал жертвой преступления. Из его квартиры похитили медали «Ветеран труда» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Подозрение пало на 43-летнюю знакомую заявителя. Накануне женщина заходила в гости.

– Подозреваемая, ранее судимая жительница Мурмашей, призналась, что взяла медали из шкатулки, стоявшей в серванте. Позже женщина продала медали, а вырученные деньги потратила, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ. Женщине грозит лишение свободы на срок до трех месяцев, штраф или исправительные работы на срок до одного года.

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