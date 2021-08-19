В Лувеньге обнаружили квартиру с 40 кошками

По словам волонтеров, все животные истощенные. Фото: vk.com/dzhulbars.club

В Лувеньге волонтеры обнаружили квартиру, набитую кошками. Как оказалось, местные жители давно жаловались на женщину, содержащую в квартире несметное количество усатых.

Неделю назад хозяйка животных попала в больницу, а животные, около 40 особей, все это время были одни, без еды и воды.

- Как водится, очень сложно было найти решение и способ, как помочь животным. К счастью, нашелся второй собственник квартиры, с чьего разрешения участковым была открыта дверь. Нет смысла описывать увиденное, ну а запахи интернет передавать пока не научился, - рассказали в организации по защите животных "Джульбарс".

По словам волонтеров, все животные истощенные, есть кошечка с раненым глазом, кот с полуоторванным окровавленным ухом, еще какое-то слепое кошачье. Да и остальные выглядят немногим лучше.

Животным оставили воду и корм, но его не так много. Некоторых четвероногих, нуждающихся в помощи, постараются забрать и подлечить. Многие кошки смело пошли на улицу.

Сейчас зоозащитники очень просят северян помочь с передержками.

- Лувеньга, не будьте равнодушны! Хотя бы принесите еды и воды! Только всем миром мы сможем спасти животных! - отметили волонтеры.

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