В Заполярье выбрали дизайн для Единой карты жителя Мурманской области

Карту украсит наша природная достопримечательность - северное сияние. Фото: Правительство Мурманской области

В Заполярье подвели итоги голосования за дизайн Единой карты жителя Мурманской области, которое было запущено на портале «Наш Север» при участии специалистов ЦУР. Карту украсит наша природная достопримечательность - северное сияние.

Единая карта жителя Мурманской области позволяет удобно получать государственные и коммерческие услуги на территории региона ее постоянным жителям, волонтерам, учащимся и туристам.

- Сервисы единой карты будут включать оплату проезда в общественном транспорте, учет предоставления мер соцподдержки, аутентификацию гражданина, обеспечение контроля прохода на территории учебных заведений, общежитий, спортивных сооружений, культурных и иных объектов, а также получение скидок и бонусов от организаций - партнеров проекта, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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