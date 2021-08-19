Росгвардейцы спасли из горящего дома в Апатитах пять человек

В районе улицы Дзержинского они заметили дым, который валил из окна на пятом этаже жилого дома. Фото: 51.rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии заметили пожар и помогли спасти людей в Апатитах.

Так, рано утром 19 августа росгвардейцы Максим Гребенников и Виталий Слюньков вели патрулирование в городе. В районе улицы Дзержинского они заметили дым, который валил из окна на пятом этаже жилого дома.

Подъехав ближе, они увидели, что в многоквартирном доме случился пожар. Росгвардейцы запросили подкрепление и сообщили о возгорании в МЧС.

– Вместе с коллегами бойцы Росгвардии помогли вывести из горящего дома пять человек. Пожар потушили сотрудники МЧС, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

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