Завершены поиски 11-летней девочки из Мурманска

К счастью, девочка нашлась живой и невредимой. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

В Мурманске завершились поиски 11-летней девочки. Напомним: Елена Юдина пропала 18 августа, когда ушла из дома на улице Книповича. Сутки было не известно, все ли с ней в порядке.

К счастью, девочка нашлась живой и невредимой. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас". Где пропадала юная северянка - не уточняется в силу ее несовершеннолетнего возраста.

Напомним: в районе Щукозера продолжаются поиски 84-летней женщины. Венера Шигапова ушла в лес 18 августа и не вернулась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Мурманске тренируют собак, которые будут помогать искать пропавших людей. В кинологическом отряде есть и дворняжки, и породистые собаки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru