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Здоровье19 августа 2021 14:27

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 августа 2021 года составило 1724 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 19 августа 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 52 270 пациентов, на лечении остаются 12 183 человека.

Выздоровели 52 270 пациентов, на лечении остаются 12 183 человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 августа 2021 года - 1724 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе фиксируется 228 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 189 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 66 117 человек. Больше всего инфицированных в Мурманске (+89, всего 33018), Североморске (всего 5914) и Кандалакшском районе (+8, всего 4499).

Выздоровели 52 270 пациентов, на лечении остаются 12 183 человека.

Напомним: в Мурманской области пройдут исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу.

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