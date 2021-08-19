В Мурманске оштрафовали директора управляющей компании за массу нарушений при содержании домов

Для устранения выявленных нарушений, в адрес генерального директора управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Первомайского округа Мурманска заинтересовалась управляющей организацией ООО «УК Мурманской области», которая безответственно подходила к содержанию домов № 4, 15, 19 на переулке Охотничьем и №114/1 на проспекте Кольском.

- После проверки были выявлены многочисленные факты невыполнения обязанностей по сухой и влажной уборке подъездов, отслоения штукатурки и краски на стенах, засоры мусоропроводов, ненадлежащее состояния лестниц, отсутствие остекления внутренних оконных рам, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения выявленных нарушений, в адрес генерального директора управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Также в отношении гендиректора возбуждено дело об административном правонарушении, по статье 14.1.3 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований". Руководителю УК выписали штраф в размере 25 тысяч рублей.

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