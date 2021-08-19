В Териберке со стороны дороги "в никуда" прилетел вертолет

Очевидцы сообщают, что вертолет летел достаточно низко, почти над кромкой воды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Териберке над пляжем пролетел вертолет. Отдыхающие успели занять на видео его полет - он летел со стороны газпромовской незавершенной дороги, ведущей "в никуда", долетел до пляжа, развернулся и улетел обратно. Очевидцы сообщают, что вертолет летел достаточно низко, почти над кромкой воды.

Как оказалось, пилоты отрабатывали маршрут полета на Арктическом фестивале "Териберка", который пройдет 21 и 22 августа. Планируется, что в фестивальные дни будут работать два борта - Ми-2 и Ми-8, которые окажут услуги для желающих полетать над океаном.

Напомним, с каждый днем людей в Териберке становится все больше - подготовка к фестивалю идет полным ходом. Уже смонтирована музыкальная сцена и выравниваются площадки для других мероприятий.

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