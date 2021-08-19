Якутская телебашня с помощью подсветки поблагодарит пожарных из Мурманской области

Для Мурманской области подсветка в определенных цветах загорится 3 сентября. Фото: Скриншот видео

В Якутске решили интересным способом поблагодарить всех огнеборцев, помогающих тушить лесные пожары в республике.

Так, на местной телебашне ежедневно в 21.00 по якутскому времени будет загораться иллюминация с цветами флагов ведомств и регионов, которые оказывают помощь.

- Сейчас республику поддерживают пожарные, военные и добровольцы из 16 регионов страны. Всего на тушении огня заняты более 3,6 тысячи человек, - сообщается на официальном портале Республики Саха (Якутия).

Для Мурманской области подсветка в определенных цветах загорится 3 сентября. Флаг Мурманской области – лазоревый (синий, голубой), червленый (красный), желтый.

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