Жителя Мурманска приговорили к 6 годам лишения свободы за убийство матери

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима. Фото: СУ СКР по Мурманской области

33-летнего жителя Мурманска, который в пылу ссоры убил свою мать, ждет лишение свободы. Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- Вечером 19 сентября прошлого года виновный, находясь в квартире дома на проспекте Кольском, поругался со своей 53-летней матерью. Он схватил нож и ударил им в область правого бедра женщины. Злоумышленник задел крупный кровеносный сосуд, и северянка быстро скончалась на месте происшествия. Осознав, что натворил, мужчина сам вызвал бригаду скорой помощи, а также правоохранительные органы, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Причастность мурманчанина к совершению преступления установлена следователями после проведения комплекса следственных действий, в том числе ряда судебных экспертиз – судебно-медицинских, биологических, генетических.

Северянин признал свою вину, пояснив, что причиной конфликта стали оскорбительные выражения матери относительно его жизни.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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