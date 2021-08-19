В Мурманске пропала 11-летняя девочка

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в темно-бежевую куртку и белые в крапинку джинсы. Фото: СеверСпас

В Мурманске обеспокоенные родители, волонтеры и полиция ищут 11-летнюю Елену Юдину. Девочка ушла из дома (улица Книповича, 33/2) 18 августа и не вернулась домой. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в темно-бежевую куртку и белые в крапинку джинсы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей юной северянке, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "СеверСпас": 8-953-757-57-48 (круглосуточно).

Напомним: в районе Щукозера пропала 84-летняя женщина. Венера Шигапова ушла в лес 18 августа и не вернулась.

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