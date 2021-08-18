До 26 августа в Мурманске оборудуют новые велодорожки

Выделенное местечко для велосипедистов должно появиться до 26 августа, а дорожные знаки разметят к 30 сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Недавно в Мурманске, на радость любителям двухколесного транспорта, сделали первые велодорожки. Они появились на проспекте Ленина, от улицы Книповича до площади Пять Углов. Разметку уже нанесли, северяне катаются.

Сеть велодорожек решили расширить. Так, их оборудуют на участке от площади Пять Углов до улицы Карла Либкнехта. Соответствующее постановление опубликовали в администрации Мурманска. Выделенное местечко для велосипедистов должно появиться до 26 августа, а дорожную разметку нанесут к 30 сентября.

Напомним: центральную площадь Мурманска хотят сделать абсолютно пешеходной. Конкурс на лучшую концепцию благоустройства Пяти Углов и двух улиц завершился.

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