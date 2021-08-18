Находящийся в розыске мужчина попался в Мурманске на краже

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске росгвардейцы задержали подозреваемого в краже и выяснили, что он находится в региональном розыске.

Ночью на пульт дежурного Росгвардии поступил сигнал о происшествии из гипермаркета, расположенного в Октябрьском районе Мурманска. На место был направлен экипаж вневедомственной охраны.

Тревогу подняли сотрудники магазина. Один из покупателей взял с полки бутылку крепкого алкоголя, спрятал ее в рюкзак и попытался выйти из торгового зала, не заплатив. Мужчину задержали.

– При проверке выяснилось, что 26-летний мурманчанин находится в розыске по подозрению в совершении преступления. Сотрудники вневедомственной охраны доставили неоднократно привлекавшегося к административной ответственности молодого человека в отдел полиции инициаторам розыска, – сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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