В Апатитах закроют автопроезд через железнодорожные пути в районе хлебозавода

Речь идет от 3 км станции Апатиты в районе хлебозавода. Фото: Тимур ХАНОВ

В Апатитах временно перекроют движение автотранспорта через железнодорожные пути в ночь с 19 на 20 августа. Рабочие будут менять рельсы и настил на железнодорожном переезде. Речь идет о 3 км станции Апатиты в районе хлебозавода.

- Движение автотранспорта через данный переезд будет временно ограничено. С 23.00 19 августа до 06.00 20 августа движение автотранспорта будет закрыто. Движение автотранспорта аварийных служб будет осуществляться по ½ проезжей части, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Напомним: недавно в этом районе под колесами грузового поезда погиб мужчина. Следственный комитете проводит проверку по данному факту.

- Ремонтные работы являются плановыми и никак не связаны с недавними трагическими событиями в этом месте, - пояснили редакции "КП"-Мурманск" в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печенге построят начальную школу на 250 мест. Новое здание появится к концу 2023 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru