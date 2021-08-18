На Мурманскую область обрушатся сильные дожди

21 августа Мурманская область окажется в тылу циклона, поэтому ветер отвернет к северным румбам и похолодание будет более существенным.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
19 августа в Мурманской области потеплеет до +22 градусов. Будет облачно, временами дождь. Ветер умеренный. Однако тепло надолго не задержится. Вместо этого стоит ждать ливней.
- Погоду Мурманской области будет определять северная периферия циклона, расположенного над Балтийским морем. 20 августа циклон будет смещаться через территорию Кольского полуострова, сопровождаясь облачной погодой, дождями и понижением температуры воздуха, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
21 августа Мурманская область окажется в тылу циклона, поэтому ветер отвернет к северным румбам и похолодание будет более существенным. Так, днем температура воздуха на большей части Кольского полуострова составит лишь от +8 до +13 градусов.
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