В Ковдоре на празднике выступит певица Наргиз

Ковдорчан зовут на праздник. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Ковдора и гостей города приглашают на празднование Дня "ЕвроХима" - компании исполняется 20 лет. На празднике выступит певица Наргиз. Концерт состоится 21 августа на площади Ленина.

- Ждем всех на парадное костюмированное шествие, которое стартует в 12.00 с площади Ленина и пройдет по улицам нашего родного города. Присоединяйтесь сами, с детьми и внуками. А затем мы все вместе встретим знаменитую и неподражаемую Наргиз! - отметили в паблике АО "Ковдорский ГОК".

Напомним: в Кировске выступят "Любэ" и "Рондо". Праздник состоится 28 августа на стадионе "Горняк".

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